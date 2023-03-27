В свердловской прокуратуре заработала горячая линия по вопросам льготного обеспечения лекарствами

В прокуратуре Свердловской области с 27 по 31 марта будет работать горячая линия по вопросам нарушения прав граждан в сфере льготного лекарственного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители региона могут обращаться по номеру 8 (343) 376-82-61 в рабочее время с 9:00–13:00 и 14:00–18:00. Обращаясь на горячую линию, нужно будет озвучить проблему, свои ФИО, адрес, по которому направят ответ, и телефон. Также граждане могут обратиться с заявлениями в прокуратуру региона на улице Московская, 21 в Екатеринбурге или через интернет-приемную на Едином портале прокуратуры РФ.

По всем обращениям прокуратура проведет проверку.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что больницы и поликлиники Свердловской области отказывают аптечным сетям «Живика», «Здоровье» и «Радуга» в продлении аренды помещений, где они отпускали в том числе льготные медикаменты. Освободившиеся места занимает областная госкомпания «Фармация», которая, по словам ее руководства, намерена получить всю территорию льготного обеспечения региона и «снять ответственность» со сторонних аптек.

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