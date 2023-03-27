Житель Приморья оштрафован за фейковую новость о тигре

Мировой суд в Яковлевском районе Приморского края признал местного жителя виновным в административном правонарушении — распространении недостоверной информации о том, что в населенном пункте находится тигр.

Жительница села Яковлевка в начале текущего года увидела в соцсетях сообщение, что на улице Совхозной может находиться тигр. Публикация была иллюстрирована фотографией животного. Испугавшаяся женщина обратилась в полицию.

«Сотрудники полиции не обнаружили ни тигра, ни его следов в ходе осмотра, зато установили, что заведомо недостоверную информацию о тигре распространял 30-летний житель села, используя фотографию из интернета»,— говорится в сообщении центра «Амурский тигр».

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественному порядку).

Суд назначил ему штраф в размере 50 тыс. руб. с конфискацией мобильного телефона, с которого была распространена недостоверная информация о тигре.

Алексей Чернышев, Владивосток