Проект комплекса зданий противочумного института в Ростове не прошел госэкспертизу

Главное управление государственной экспертизы выдало отрицательное заключение по проекту комплекса зданий Ростовского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора на ул. Волоколамской, 1/99. Соответствующая информация размещена в реестре главгосэкспертизы.

Документация по проекту была подготовлена ООО «Строительная компания Гарант», ООО «Гео Плюс» и ООО «Тон». Причины отрицательного заключения не указаны в реестре.

По данным сайта учреждения, Ростовский-на-Дону трудового красного знамени научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора был открыт 1934 году. Учреждение занимается совершенствованием эпидемиологического надзора за особо опасными и природно-очаговыми инфекционными болезнями, их лабораторной диагностикой и профилактикой.

Анастасия Назарова