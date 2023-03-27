В 2022 году убыль населения в Башкирии составила 12,6 тыс. человек

В Башкирии в январе-декабре 2022 года родилось 36,2 тыс. человек, умерло 48,8 тыс. человек, сообщили в Башстате. В аналогичный период 2021 года число родившихся составило 39,4 тыс. чел., умерших — 66,1 тыс. человек. Таким образом, число родившихся в прошлом году уменьшилось на 3,2 тыс. по сравнению с предыдущим годом, а число умерших снизилось на 17,2 тыс. человек. Естественная убыль населения в 2022 году составила 12,6 тыс., в 2021 году — 26,6 тыс. чел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2022 году в республику прибыло 136,5 тыс. чел., а уехало из нее — 138,05 тыс. человек, миграционная убыль составила 1,48 тыс. человек. При этом в пределах России из Башкирии выбыли 124,4 тыс. чел. (убыль — 1,86 тыс. чел.), а международная миграция составила 13,6 тыс. человек (прирост — 381 человек). Годом ранее в регион въехали 147,7 тыс. человек, выехали за его пределы 133,1 тыс. человек. Миграционный прирост равнялся 14,5 тыс. человек.

Майя Иванова

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