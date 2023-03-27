На участке трассы «Подъезд к городам Ижевск и Пермь» остановлено движение из-за размытия грунта

По данным краевого УГИБДД, в Игринском районе Удмуртии из-за талых вод поврежден участок на 236-м километре автодороги федерального значения «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от М-7 “Волга” Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа» у деревни Загребино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УГИБДД по Пермскому краю Фото: УГИБДД по Пермскому краю

Для транспорта организованы пути объезда аварийного участка, протяженность нового маршрута составит 85 км. Автомобили весом менее шести тонн направляют на дорогу «Як-Бодья — Старые Зятцы — Игра» или «Як-Бодья — Шаркан — Дебесы». Транспорт весом более шести тонн следует в настоящее время по трассе «Ижевск — Воткинск— Кельчино— Пермь».