Прокуратура обжалует смягчение меры пресечения вице-премьеру Башкирии и главе минстроя

Верховный суд Башкирии назначил на 28 марта рассмотрение жалобы региональной прокуратуры на отмену домашнего ареста вице-премьеру республики — министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву и главе минстроя региона Рамзилю Кучарбаеву, обвиняемым в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Об этом "Ъ-Уфа" сообщили в пресс-службе суда.

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Две недели назад Ленинский райсуд Уфы, где слушается уголовное дело, смягчил меру пресечения обвиняемым. Им был назначен запрет определенных действий: они не могут общаться с другими участниками судопроизводства и покидать дома с 20:00 до 08:00.

По версии обвинения, объект стоимостью 95 млн руб. был построен с нарушениями и не мог эксплуатироваться, а обвиняемые якобы об этом знали. Тем не менее, указано в деле, фигуранты, опасаясь ответственности за допущенные нарушения и срыв сроков, изготовили и подписали акты приемки очистных сооружений. Вину никто не признает.

Венера Хисамова

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