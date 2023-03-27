Власти анонсировали проведение «Ночи Гагарина» почти в 60 российских городах. Акция пройдет в России во второй раз. В 2022 году ее решили запустить после решения американского некоммерческого фонда Space Foundation переименовать традиционный фестиваль Yuri’s Night в «Праздник космоса». Российские мероприятия в рамках «Ночи Гагарина» должны состояться с 10 по 16 апреля. 27 марта же исполняется 55 лет с момента гибели первого космонавта планеты. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, как бы Юрий Гагарин оценил современные реалии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

55 лет назад близ села Новоселово Владимирской области разбился самолет, пилотируемый Владимиром Серегиным и Юрием Гагариным. С тех пор первый космонавт превратился в того самого «знаете, каким он парнем был». Воплощение «советской мечты» — простой человек, шагнувший в космос и открывший новые горизонты всему человечеству. Ныне он не только национальный герой, но и популярный мем. На многочисленных картинках в интернете Юрий Гагарин на сеансе космической связи интересуется: что у нас, потомков, нового, и не высадились ли мы на Марс? А мы в ответ удивляем его разнообразными реалиями современности — то вакцинироваться боимся, то святой водой космические корабли окропляем, а то с Украиной сражаемся.

Рассказывать полковнику Гагарину сегодня пришлось бы о многом: о наших друзьях и врагах, об уровне образования и здравоохранения, про место России в мире. Но не это оказалось бы самым трудным. Советский человек 60-х вполне осознавал, что заявления с высоких трибун редко соответствуют действительности, а хваленая борьба за мир иногда превращается в войну за мир в географическом смысле слова. Даже легкость, с которой сегодня рассуждают о применении атомного оружия, его бы не смутила. Во время Карибского кризиса угроза ядерного апокалипсиса выглядела куда более реалистичной, но в последний момент великие державы все-таки нашли выход из тупика.

Несколько сложнее было бы разъяснить логику нашей государственной системы. Несмотря на всю ложь, которой была пропитана советская эпоха, ее идеологические конструкции звучали вполне стройно и последовательно. Даже растиражированной ленинской цитате «учение Маркса всесильно, потому что оно верно» далеко до нынешнего нарратива, в котором правда за нами, но при этом всей правды мы не знаем.

Одного только Гагарин точно не понял бы: не представляю, как ему, символу стремления в будущее, за пределы планеты, в далекие космические путешествия, донести нашу мечту — вернуться в прошлое — в эту всепоглощающую фантазию россиян о прекрасной советской эпохе с бесплатными пионерлагерями и газировкой за три копейки. Сплошное ретро в эфирах радиостанций и телеканалов, рассуждения о том, как правильно было когда-то тогда, а со временем все только испортилось.

Видимо, не зря популярен еще один мем с участием пионера космоса — «Прости, Юра, мы все…». Хорошо бы понять, когда и где мы, скажем так, все упустили. В какой момент образ светлого завтра сменился на столь же желанный вчерашний, а то и позавчерашний день? Боюсь, точного ответа на этот вопрос мы не получим. Это останется такой же тайной, как и причины падения МиГ-15УТИ 27 марта 1968 года. Кто-то говорит про неправильно совершенный маневр, другие ссылаются на плохие погодные условия, а третьи рассуждают о конструктивных недостатках самолета. Все, как про нашу жизнь. То ли делаем что-то не то, то ли место проклято, а, может, просто климат мешает.

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