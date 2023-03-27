26-летняя жительница Ижевска предотвратила хищение более 1 млн рублей «банковским» работником

В столице Удмуртии в полицию обратилась 26-летняя местная жительница, которая рассказала о попытке хищения у нее более 1 млн руб. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, мошенничество началось со звонка «сотрудника банка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Так, под предлогом попытки незаконного оформления кредита ижевчанку убедили установить приложение удаленного доступа. С помощью программы от имени девушки была оформлена заявка на кредит в сумме 1,15 млн руб. Однако в ходе разговора ижевчанка поняла, что общается с мошенником, прекратила разговор и удалила приложение.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу в особо крупном размере»».