Баскетболисты «Самары» завершили сезон на десятом месте в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты «Самары» завершили свой дебютный сезон в Единой лиге ВТБ на десятом месте. Это худший результат среди десяти российских коллективов турнира. «Астана» и «Минск» заняли 11-е и 12-е места соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Самарская команда лишилась теоретических шансов на попадание в плей-офф Единой лиги ВТБ после поражения от саратовского «Автодора» 21 марта. В воскресенье, 25 марта, самарцы проиграли в гостях красноярскому «Енисею» со счетом 74:79. Сибирская команда в итоге заняла девятое место, опередив «Самару» в итоговой турнирной таблице.

В четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет с саратовским «Автодором», казанский УНИКС сразится с «ПАРМА-ПАРИ» из Перми, санкт-петербургский «Зенит» разыграет путевку в полуфинал турнира со столичным МБА, а «Пари Нижний Новгород» поборется с «Локомотивом-Кубанью».

Андрей Сазонов