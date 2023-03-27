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В Челябинске к купальному сезону откроют девять муниципальных пляжей

К предстоящему купальному сезону в Челябинске откроют девять муниципальных пляжей. Они будут работать на озерах Смолино и Первое, а также на Шершневском водохранилище. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города Александр Астахов.

Вице-мэр отметил, что все пляжи подготовят к открытию к 15 мая. «Заключены контракты на уборку мусора, на подсыпку песка, по приведению в нормативное состояние малых архитектурных форм. Ведется набор матросов-спасателей», — подчеркнул Александр Астахов.

Годом ранее в Челябинске в купальный сезон также было открыто девять муниципальных пляжей.

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