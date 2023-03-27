В Башкирии расширят полномочия бизнес-омбудсмена

Курултай Башкирии на пленарном заседании 29 марта рассмотрит в первом чтении законопроект, расширяющий права бизнес-омбудсмена при рассмотрении им жалоб субъектов предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба парламента республики.

Изменения планируется внести в региональный закон об уполномоченном по защите прав предпринимателей.

Законопроект направлен на расширение гарантий госзащиты прав и интересов предпринимателей, отмечается в сообщении. Предлагается включить в круг субъектов, права которых должен защищать бизнес-омбудсмена республики, членов органов управления компаний. Также законопроект расширяет полномочия бизнес-омбудсмена при рассмотрении им жалоб предпринимателей.

Так, для защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по уголовным делам уполномоченный по правам предпринимателей в республике сможет без специального разрешения посещать места содержания под стражей и учреждения уголовно-исполнительной системы региона. «Новые полномочия помогут бизнес-омбудсмену в сборе необходимой информации и станут дополнительным инструментом в деле защиты прав предпринимателей», —указано в сообщении.

Законопроект одобрен комитетом Курултая по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму.

Майя Иванова

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