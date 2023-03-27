В Прикамье иностранцам смогут выплачивать компенсации при возникновении чрезвычайных ситуаций

В заксобрание края внесен проект закона, предусматривающий единовременные выплаты иностранным гражданам при возникновении чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Законопроект предусматривает расширение категории лиц, которым могут быть назначены выплаты в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения межмуниципального и регионального характера. Согласно документу, такое право могут получить иностранные граждане и лица без гражданства.

Документ также актуализирует полномочия исполнительных органов государственной власти региона и органов местного самоуправления по созданию, реконструкции и поддержанию в состоянии постоянной готовности технических систем управления гражданской обороны и обеспечению своевременного оповещения населения.

Принятие изменений позволит привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Законопроект рассмотрят в апреле.