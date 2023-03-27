Таксист и пассажир подрались на дороге в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на проезжей части произошла драка с участием таксиста и пассажира, сообщает e1.ru. По информации издания, причиной конфликта стала агрессия со стороны пассажира, который отказался платить за проезд и разбил стекло автомобиля.

Очевидцы засняли драку на камеру. На кадрах видно, что конфликт начался около автомобиля такси, затем мужчины переместились на тротуар. В руках одного из них была переноска для животных.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции после того, как водитель Volkswagen Polo устроил ДТП на Березовском тракте, после приезда инспекторов стал кричать «ФСБ» и выламывал дверь своего авто, накинулся на свидетеля аварии, а когда их начали разнимать, побил сотрудников ДПС. Остановили мужчину сотрудники экстренных служб.

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