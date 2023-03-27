Пять этнокультурных проектов из Удмуртии выиграли президентские гранты на 3,5 млн рублей

Пять проектов этнокультурной направленности из Сюмсинского, Красногорского, Сарапульского районов и Ижевска победили в конкурсе Фонда президентских грантов. Общая сумма составила 3,5 млн руб., сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам министра национальной политики Эдуард Петров, большинство проектов направлены на возрождение, сохранение и развитие культуры, традиций, языков народов Удмуртии, что «особо значимо и ценно в настоящее время».

Так, одним из победителей стал проект по созданию творческой лаборатории традиционной русской культуры «Высокий берег». В рамках него планируется привлечь специалистов и широкую общественность, «заинтересованных в получении глубоких достоверных знаний и практик». В рамках реализации проекта запланировано проведение этнографических экспедиций по селам и деревням Сарапульского, Воткинского, Каракулинского, Киясовского и Завьяловского районов для сбора материального и нематериального культурного наследия. Итогом станет четырехдневный фестиваль традиционной русской культуры «Высокий берег».

Кроме того, грант также получил проект этномастерская «Устокиос», в рамках которого детей в возрасте от 8 до 18 лет познакомят с традициями народов, проживающих на территории Сюмсинского района, а также обучат изготовлению элементов национальной одежды. Заключительным этапом станет проведение фестиваля этномоды «Кукла в диалоге культур».

В рамках проекта «Этнодизайн в современной моде» молодежь обучат шитью этнокостюмов и аксессуаров в современном стиле с применением традиционных орнаментов, после чего не менее 12 костюмов продемонстрируют на дефиле этно-моды. В ходе проекта «Давай меняться» для лидеров НКО Удмуртии пройдут выездные тренинги, практические интенсивы с целью упаковки личного бренда и повышения медиа-активности, а для команд будет проведена серия стратегических сессий. Проект районного фестиваля удмуртской культуры «Камтулкымъес» (Камские волны) будет направлен на сохранение истории удмуртского народа в лицах и событиях, возрождение этнического самосознания удмуртов, проживающих на территории Сарапульского района, популяризацию деятельности Центров удмурткой культуры.