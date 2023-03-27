В Сочи построят высокотехнологичную школу

В Сочи началось строительство высокотехнологичной школы в микрорайоне Кудепста. Она станет одной из самых современных на юге России. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

Классы оборудуют современной техникой и мультимедиа. Пространство учебного заведения можно будет изменять под необходимые задачи. Все школьники микрорайона будут учиться в одну смену. Занятия в новой школе можно будет проводить на открытом воздухе. В школе обустроят несколько спортзалов и площадок для игр и легкой атлетики.

«Подписали соглашение с представителями российских вузов. Школа станет первой площадкой в регионе для подготовки педагогов по новым федеральным образовательным стандартам»,— говорится в сообщении.

Оснащение новых учебных заведений в Сочи будет проводиться на основе стандартов, принятых при строительстве школы в Кудепсте.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram