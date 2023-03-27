Департамент экономразвития Курганской области будет сотрудничать с «Водным союзом»

Водоснабжающая компания «Водный союз» заключила соглашение о сотрудничестве с департаментом экономического развития Курганской области. Стороны будут работать над оптимизацией процедуры присоединения к сетям холодного водоснабжения и водоотведения в рамках инвестпроектов. Об этом сообщают в пресс-службе «Водного союза».

В рамках соглашения планируется разработать единый алгоритм по подключению капитальных объектов к инженерным сетям и оперативного предоставления информации о расположении и наличии коммуникаций. Также стороны намерены сократить сроки работ по технологическому присоединению.

«Подписанное соглашение будет способствовать повышению доступности инженерной инфраструктуры и, как следствие, улучшению инвестиционного климата», — считают в АО «Водный союз».

«Водный союз» — крупнейший в Курганской области поставщик услуг водоснабжения и водоотведения. Предприятие занимается эксплуатацией водопроводных, канализационных сетей и стратегических сооружений, отводом и очищением сточных вод, подготовкой и поставкой питьевой воды.