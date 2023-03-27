В России разработали наземный дрон «Ежик» для поражения бронированной техники

Конструкторское бюро «Спектр Инжиниринг» создало роботизированную платформу «Ежик», предназначенную для уничтожения бронированной техники, рассказал ТАСС исполнительный директор бюро Андрей Братеньков. По его словам, наземный дрон способен нести полезную нагрузку до 5 кг, дальность его работы — до 5 км.

«Платформа способна сохранять подвижность, как бы ее ни переворачивали. Мы посмотрели опыт применения подобных дронов за рубежом и пришли к выводу, что нужно делать максимально дешевый аппарат. Планируем предлагать его как платформу для уничтожения бронетанковой техники»,— сообщил господин Братеньков. Он заявил, что рассматривается увеличение полезной нагрузки до 10 кг.

Андрей Братеньков добавил, что дрон предназначен для уничтожения живой силы противника в укреплениях (окопах), а также бронированной техники. Исполнительный директор бюро уточнил, что дрон является колесным. «Гусеничная формула технически более дорогая в исполнении... У колесной платформы геометрическая проходимость гораздо выше. Это оптимальный вариант с точки зрения стоимости процесса и живучести»,— заверил он. Когда планируется начать эксплуатировать дрон, не уточняется.