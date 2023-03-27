В Краснодаре 26% малых предприятий сотрудничают с самозанятыми

В Краснодаре 26% малых организаций практикуют сотрудничество с самозанятыми. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.
Среди представителей крупного бизнеса услугами самозанятых граждан пользуется каждая пятая компания. Самыми востребованными специалистами являются программисты, водители, маркетологи и дизайнеры.
Чаще других компаний за услугами самозанятых обращаются представители транспортно-логистической отрасли (35%), сфер строительства (24%) и IT (23%).
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