Свердловские приставы разыскали в Москве алиментщицу, задолжавшую свыше 1 млн рублей

Судебные приставы Свердловской области в Москве разыскали женщину, которая задолжала более 1 млн руб. алиментов на своего десятилетнего ребенка. Об этом рассказали в региональном ГУФССП России.

Женщина обязана была переводить четверть своих доходов в пользу опекуна, но делала это нерегулярно: накапливала задолженность по 100–300 тыс. руб. и погашала ее. Затем она перестала выплачивать алименты, вышла замуж, сменила фамилию и уехала с мужем в Москву, о чем не уведомила судебных приставов.

Женщину объявили в розыск. Когда приставы нашли ее и разъяснили о наступлении уголовной ответственности, она оплатила всю сумму задолженности одним платежом. Деньги были перечислены опекуну на содержание ребенка.

В январе пресс-служба Федеральной службы судебных приставов сообщала, что порядка 200 тыс. жителей Свердловской области не могут выехать за пределы России из-за долгов, в том числе свыше 11 тыс. должников по алиментам.

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