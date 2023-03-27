В России на 5 млн сократилось число застрахованных по ДМС

Число жителей России с полисами добровольного медицинского страхования (ДМС) в 2022 году сократилось на 5 млн — до 31,8 млн человек, пишут «Известия» со ссылкой на статистику Банка России. При этом объем взносов по ДМС за прошедший год вырос на 6,9% — до 213,7 млрд руб. из-за подорожания импортных лекарств и оборудования, а также повышения стоимости медицинских услуг.

По итогам 2021 года количество застрахованных по ДМС россиян и иностранных граждан выросло на 7,9 млн человек, но в 2022-м этот показатель стал снижаться. При этом спрос на полисы со стороны физлиц в прошлом году продолжил увеличиваться. Основное снижение пришлось на корпоративных клиентов — на 5,6 млн человек.

Однако опрошенные изданием крупные страховщики снижения числа застрахованных не отмечают. В «Ингосстрахе» сообщили, что в прошлом году показатель вырос на 43% — до 1,2 млн человек. При этом в страховой компании отметили, что сотрудников, которых работодатели обеспечивают ДМС, действительно стало меньше. Эту тенденцию в «Ингосстрахе» связали с уходом ряда зарубежных компаний с российского рынка.

Аналогичную причину назвали и в «Абсолют Страховании». В компании отметили, что доля иностранных компаний на рынке ДМС была большой. В компании рассказали, что зарубежные компании считали такие полисы обязательной частью социального пакета своих сотрудников, причем покупали программы по довольно высокой стоимости.

Из-за ухода иностранных игроков с рынка страхования России сократилось и число застрахованных родственников сотрудников. Среди других причин игроки рынка назвали уменьшение количества полисов для поездок за границу на фоне ограничений на перелеты и роста цен.

На фоне снижения числа застрахованных зафиксирован и рост общего объема сборов по ДМС. Это связано с повышением тарифов, объяснили «Известиям» участники рынка. Расценки в клиниках за год увеличились примерно на 15–20%, а средняя стоимость полиса по рынку — на 10–15%.

В 2022 году санкционные ограничения оказали значительное влияние на развитие страхового рынка и, в целом, на российскую экономику. Компании столкнулись с блокировкой иностранных активов, закрытием доступа на западные рынки капитала, трудностями в работе с перестраховщиками из недружественных стран. Однако в Банке России считают, что страховому рынку удалось адаптироваться к новым условиям.

Подробнее — в материале «Ъ» «Страховщики определились в ожиданиях».

Милена Костерева