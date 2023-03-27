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Каждая пятая компания в Ижевске нанимает самозанятых

В столице Удмуртии каждая пятая компания привлекает к работе жителей со статусом самозанятого, сообщает пресс-служба SuperJob. В частности, наиболее востребованными оказались проектировщики, программисты, водители, маркетологи и дизайнеры.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

При этом малый бизнес в Ижевске привлекает независимых исполнителей чаще крупных предприятий и организаций (27%). Так, среди компаний самозанятых активнее нанимают работодатели из транспортно-логистической отрасли — 39%, строительные организации — 34%, IT-компании — 25%.

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