Каждая пятая компания в Ижевске нанимает самозанятых

В столице Удмуртии каждая пятая компания привлекает к работе жителей со статусом самозанятого, сообщает пресс-служба SuperJob. В частности, наиболее востребованными оказались проектировщики, программисты, водители, маркетологи и дизайнеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

При этом малый бизнес в Ижевске привлекает независимых исполнителей чаще крупных предприятий и организаций (27%). Так, среди компаний самозанятых активнее нанимают работодатели из транспортно-логистической отрасли — 39%, строительные организации — 34%, IT-компании — 25%.