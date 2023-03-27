Вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов может стать основным голкипером сборной РФ

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов является «кандидатом номер один» на позицию основного голкипера сборной России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной Валерия Карпина.
Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»
«Это зависит от его состояния. Он может быть в форме, может быть не в форме. Сказать, что Сафонов в любой форме — номер один, пока будет неправильным»,— цитирует издание заявление господина Карпина.
В минувший четверг голкипер «быков» защищал российские ворота в товарищеском матче с Ираном. Встреча окончилась со счетом 1:1.
Матвей Сафонов выступает за основной состав «Краснодара» с 2017 года. За это время он участвовал в 133 матчах, из которых с «сухим» счетом были окончены 39. По оценке портала Тransfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €15 млн.
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