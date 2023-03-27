Экс-депутат заксобрания из-за долгов может лишиться двух иномарок и катера

Бывший депутат заксобрания Виктор Плюснин задолжал одному из бизнесменов более 56 млн руб., что привело к аресту имущества экс-парламентария. Об этом сообщает добрянское издание «Зори плюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В базе данных должников главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю, за господином Плюсниным действительно числится долг в таком размере.

Ранее об аресте имущества семейной пары из Добрянки сообщила пресс-служба ГУ ФССП. Сводное исполнительное производство о солидарном взыскании задолженности по договору займа в размере более 56 млн руб. в пользу индивидуального предпринимателя находится на исполнении в отделении судебных приставов по городу Добрянке. Добровольно погашать долги супруги не стали, поэтому приставы арестовали принадлежащее им имущество — катер и автомобили «Тойота Ленд Крузер» и «Тойота Камри».

Весь арестованный транспорт будет передан на принудительную реализацию. Вырученные от продажи средства направят взыскателю в счет погашения долга.