Объем автобусных перевозок в Челябинской области вырос на 28,1%

В 2022 году в Челябинской области автобусным транспортом общего пользования перевезли 96,6 млн пассажиров. Это на 28,1% больше, чем в 2021 году, сообщает контрольно-счетная палата (КСП) региона. Объем пассажирооборота вырос на 12,9% и достиг 1,33 млрд пассажиро-километров.

В январе объем пассажирских перевозок составил 8,2 млн человек, что на 29,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Пассажирооборот при этом увеличился на 36,5%, до 116 млн пасс-км.

В КСП считают, что результаты мониторинга говорят об улучшении логистики и повышении качества обслуживания пассажиров, росте деловой и туристической активности граждан.