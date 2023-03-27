Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следствие проверяет информацию о насилии в отношении несовершеннолетнего

Председатель Следственного комитета Росси Александр Бастрыкин потребовал от главы СК СКР по Саратовской области доклад о результатах проверки по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего со стороны мужчины в Энгельсе.

В минувшие выходные в социальных сетях была распространена видеозапись, на которой взрослый мужчина в синей куртке, прижав к стене дома подростка, наносит последнему удар коленом в грудь. После этого школьник вырывается и убегает.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Саратовской области было организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время несовершеннолетний опрашивается»,— сообщили в СК России, отмечая также, что пользователи социальных сетей также указывают на то, что до этого мужчина чуть на наехал на автомобиле на другого ребенка. Эту информацию также проверяют следователи.

Сергей Петунин

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...