Следствие проверяет информацию о насилии в отношении несовершеннолетнего

Председатель Следственного комитета Росси Александр Бастрыкин потребовал от главы СК СКР по Саратовской области доклад о результатах проверки по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего со стороны мужчины в Энгельсе.

В минувшие выходные в социальных сетях была распространена видеозапись, на которой взрослый мужчина в синей куртке, прижав к стене дома подростка, наносит последнему удар коленом в грудь. После этого школьник вырывается и убегает.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Саратовской области было организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время несовершеннолетний опрашивается»,— сообщили в СК России, отмечая также, что пользователи социальных сетей также указывают на то, что до этого мужчина чуть на наехал на автомобиле на другого ребенка. Эту информацию также проверяют следователи.

Сергей Петунин