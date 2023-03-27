В ДТП с машиной скорой помощи в Екатеринбурге пострадали четыре человека

В Екатеринбурге водитель Citroen выехал на встречную полосу, задел Nissan, а затем столкнулся с машиной скорой помощи. Авария произошла 26 марта в 21:30 возле дома №197 на улице 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, пожарные и врачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Загребина / Коммерсантъ Фото: Марина Загребина / Коммерсантъ

По предварительным данным, 64-летний водитель Citroen был пьян, в его автомобиле нашли несколько емкостей с алкоголем.

В результате столкновения пострадали четыре человека. Водителя Citroen с сочетанной травмой доставили в больницу №36. Его пассажирка 1978 года рождения в состоянии комы доставлена в больницу №23. В машине скорой помощи пострадали врач и фельдшер. Причины аварии устанавливаются.

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