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В микрорайоне Чурилово в Челябинске на весь день отключили воду

В челябинском микрорайоне Чурилово более 100 жилых домов, школу и семь детских садов отключили от водоснабжения до конца дня. Это связано с устранением повреждения на водоводе, сообщает администрация города.

Воды не будет сегодня, 27 марта, с 9 до 22 часов. Под отключение попали 115 жилых домов, одна школа, семь детских садов, две котельные и 11 административных зданий. Для ремонта задействовали семь единиц техники и бригаду специалистов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 23 марта часть микрорайона Чурилова осталась без воды из-за аварии на участке водовода, расположенного на улице Трашутина.

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