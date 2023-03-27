В Омске задержан подозреваемый в убийстве соседей

Сотрудники правоохранительных органов Омска задержали подозреваемого в двойном убийстве. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лариса Болдинова, отметив, что задержанный дал признательные показания.

По данным следствия, 18 марта в частном доме на улице 2-я Береговая были обнаружены тела 85-летней женщины и ее 57-летнего сына с признаками насильственной смерти. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство). Расследуя его, силовики задержали 37-летнего знакомого потерпевших, ранее проживавшего в соседнем доме.

По версии следствия, ночью 15 марта 2023 года подозреваемый, находившийся в состоянии наркотического опьянения, проник в дом к соседям и из ружья застрелил пожилую женщину и ее сына. Тела он скинул в погреб. Из дома злоумышленник похитил жидкокристаллический телевизор и скрылся.

Тела убитых были обнаружены только 18 марта, когда родственники стали разыскивать их.

Сторона обвинения намерена ходатайствовать об аресте подозреваемого. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина ход следствия находится на контроле центрального аппарата ведомства.

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Илья Николаев