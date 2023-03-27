Электронные разногласия

Правительство Хакасии во главе с коммунистом Валентином Коноваловым выступило против применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах главы республики в сентябре, сославшись на «отсутствие качественного интернета в отдаленных территориях». За использование ДЭГ ранее высказывались глава местного избиркома и представители «Единой России» (ЕР), против — республиканское отделение КПРФ. В избиркоме напомнили, что решение о применении ДЭГ остается за ним, а о хорошей цифровой готовности региона говорит высокое число учетных записей на «Госуслугах». Эксперт считает беспокойство господина Коновалова по поводу ДЭГ понятным, так как онлайн-голосование может стать козырем для его оппонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ

Правительство Хакасии, оценив по просьбе избиркома республики возможность использования ДЭГ на выборах главы региона в сентябре 2023 года, высказалось против онлайн-голосования. «Проанализировав доступность для избирателей и эффективность ДЭГ при подведении результатов, правительство вынесло отрицательное заключение о целесообразности ДЭГ на выборах главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия»,— сообщили “Ъ” в правительстве. В качестве основного аргумента власти назвали «отсутствие качественной связи интернет в отдаленных и труднодоступных территориях, влекущее ограничение права части избирателей на участие в голосовании». В правительстве добавили, что ситуацию усложняет «большое количество разноуровневых избирательных кампаний».

10 сентября в Хакасии пройдут 23 избирательные кампании: помимо главы республики и депутатов Верховного совета будут избраны органы местного самоуправления ряда городов, районов и поселений. Валентин Коновалов возглавляет Хакасию с 2018 года. Будучи кандидатом от КПРФ, он набрал во втором туре выборов 57,6% голосов и остается единственным действующим губернатором, который победил конкурента от ЕР. В конце 2022 года коммунист не исключил своего выдвижения на второй срок.

Своим мнением о ДЭГ правительство Хакасии поделилось уже после того, как в начале марта избирком республики направил заявку на использование онлайн-голосования в Центризбирком. В комиссии по-прежнему уверены в правильности своего решения. «В последнее время в медиапространстве активно обсуждается дистанционное электронное голосование и возможность его применения на выборах в Хакасии. К сожалению, часто в них содержатся неточные описания механизма ДЭГ и делаются некорректные выводы»,— сообщил избирком 23 марта в своем Telegram-канале. Комиссия напомнила, что решение об использовании ДЭГ принимается организующим выборы избиркомом по согласованию с ЦИК РФ, а само ДЭГ — это дополнительная форма голосования, не исключающая возможности волеизъявления обычным способом. «Один из важных показателей готовности региона к использованию ДЭГ — количество подтвержденных учетных записей на портале "Госуслуги". В Хакасии такие учетные записи имеют 90% избирателей»,— обратили внимание в избиркоме.

Напомним, в январе 2023 года республиканский избирком провел онлайн-опрос 1,3 тыс. избирателей, 52,1% из которых заявили, что склонны доверять ДЭГ, а «определенные сомнения» высказали 28%. Глава избиркома Александр Чуманин тогда заявил, что видит у ДЭГ «два неоспоримых преимущества»: больший комфорт для избирателей и возможность учесть голоса граждан, находящихся за пределами Хакасии. Идею проведения ДЭГ на губернаторских выборах поддержали и в ЕР: первый замглавы исполкома хакасского отделения партии Виктор Лебедев, в частности, отмечал, что онлайн-голосование дает партии «дополнительные возможности мобилизации своих сторонников» и «просто удобно для обычного избирателя». Противником ДЭГ остается КПРФ: в партии считают, что такая процедура создает возможности для манипуляции при подсчете голосов.

По данным ЦИКа, по состоянию на 15 марта желание провести ДЭГ выразили 25 регионов. Источник “Ъ” в ЦИКе пояснил, что прием предложений продолжается и после его окончания все заявки, включая хакасскую, будут рассмотрены.

«Очевидно, что, если Валентин Коновалов останется до выборов главой региона, а его основной конкурент — там сейчас считают, что это будет депутат Госдумы Сергей Сокол,— пойдет на выборы от ЕР, ДЭГ может быть козырем для кандидата от партии власти. Естественно, Коновалов нервничает, что ДЭГ может сыграть на руку его оппоненту, и будет всячески препятствовать его введению»,— рассуждает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его мнению, в аргументах о некачественном интернете есть резон: «Хакасия — один из удаленных сибирских регионов, и интернет действительно не везде есть. Получается, что ДЭГ сработает только для крупных городов, а в поселках будет тяжело либо проголосовать, либо проверить результаты». При этом основной электорат КПРФ — это как раз поселковые зоны и маленькие города, отмечает эксперт: «ДЭГ не на стороне Коновалова. Он сейчас, вероятно, проводит социологические опросы и видит, что по ним у него есть хорошие шансы на победу, а ДЭГ может эти шансы снизить»,— резюмирует господин Гращенков.

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Дарья Решетникова, Новосибирск; Елена Рожкова