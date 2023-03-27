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Цена аренды бывшего депо в Разгуляе в ходе аукциона выросла более чем в 1,7 тысяч раз

В Перми завершился аукцион на право аренды бывшего трамвайного депо в Разгуляе. По данным «Ъ-Прикамье», его победителем признано ООО «Альянс», предложившее за лот 6,9 млн руб. Начальная цена имущества (размер годовой арендной платы) составляла 4 тыс. руб. (1 руб. за 1 кв. м).

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Официальный протокол подведения итогов аукциона на муниципальной торговой площадке не опубликован. В пресс-службе администрации Перми сообщили, что он будет размещен 27 марта.

Здание депо было построено в 1917 году, отнесено к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Площадь всего объекта составляет 4,07 тыс. кв. м. Победитель аукциона должен будет провести работы по сохранению, реставрации и приспособлению объекта для современного использования. Договор аренды рассчитан на 25 лет.

На аукцион, помимо ООО «Альянс», заявлялось еще девять участников: ООО «Инвестиционная компания “Проксима”», ООО «Кросс», ООО «Лофт-Конструкция», ООО «Пермский центр инновационного менеджмента», индивидуальные предприниматели Самир Рагиф-оглы Азизов, Лидия Белова, Геннадий Вдовин, Роман Маилов, Евгений Шальников. Изначально планировалось, что аукцион состоится 9 марта, однако торги неоднократно продлялись. Источник, близкий к мэрии, объяснял, что аукцион продляется из-за постоянного повышения ценового предложения участниками торгов.

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