«Пассажиравтотранс» закупит три сотни автобусов

В конце прошлой недели СПб ГУП «Пассажиравтотранс» объявил два аукциона на покупку автобусов большого класса на сумму почти 3,5 млрд рублей. В начале недели государственный перевозчик разместил на сайте госзакупок еще два конкурса на закупку двухсекционных «гармошек» стоимостью 3,4 млрд. Всего по объявленным конкурсам город закупает 315 автобусов. Эксперты называют поставщика автобусов Volgabus наиболее вероятным претендентом на победу по госконтрактам из-за налаженного сотрудничества с китайскими производителями комплектующих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты называют поставщика автобусов Volgabus наиболее вероятным претендентом на победу по госконтрактам из-за налаженного сотрудничества с китайскими производителями комплектующих

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эксперты называют поставщика автобусов Volgabus наиболее вероятным претендентом на победу по госконтрактам из-за налаженного сотрудничества с китайскими производителями комплектующих

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Конкурсная документация на приобретение СПб ГУП «Пассажиравтотранс» (ПАТ) 176 автобусов была опубликована на сайте госзакупок 23 марта. Максимальная стоимость каждого из двух контрактов составляет 1,748 млрд рублей. В обоих случаях речь идет о дизельных односекционных автобусах большого класса с общей вместимостью пассажиров не менее 97 мест и не менее 26 сидячих мест, по 88 машин в каждом контракте. Максимальные сроки поставки по первому конкурсу — до 30 июня 2023 года, по второму — до 29 сентября.

Как уточнили «Ъ-СПб» в пресс-службе ПАТ, приобретаемые автобусы выйдут на востребованные маршруты в разных районах города. Список направлений будет окончательно определен после поставки.

21 марта ПАТ опубликовал еще два конкурса на приобретение для нужд города 114 дизельных автобусов особого большого класса пассажировместимостью каждого не менее 155 человек и количеством сидячих мест — не менее 38. Цена двух контрактов — 2,62 млрд и 774,3 млн рублей. В конце недели Смольный сообщил, что в 2023–2024 годах ПАТ закупит всего 315 новых автобусов: 176 — большого класса и 139 — особо большого класса. 25 единиц общественного транспорта определены для обслуживания маршрута № 39, следующего в аэропорт «Пулково».

По информации комитета по транспорту, автобусные перевозки в Санкт-Петербурге достигли доли в 37,6% в структуре общего пассажиропотока в 2022 году, увеличившись за год на 3,9%. В прошлом году данным видом общественного транспорта воспользовались 555 млн человек, в 2021 году этот показатель был равен 444 млн.

Опрошенные аналитики сходятся во мнении, что наиболее вероятным победителем объявленных конкурсов является производитель автобусов Volgabus. Генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров полагает, что преимущество компании связано с тем, что она исторически была ориентирована на взаимодействие с китайскими поставщиками комплектующих.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Волгабас Групп» зарегистрировано в 2020 году как новая головная компания холдинга, с 1995 года выпускающего автобусы под маркой Volgabus. Имеет две производственные площадки: во Владимире, а также в Волжском Волгоградской области. 18% в «Волгабас Групп» принадлежат Алексею Бакулину, еще 20% — у Анатолия Бакулина, по 1% — у Совкомбанка и Рустама Яппарова. Основная доля в компании (60%) принадлежит ООО «Реновация», в котором 50% — у ООО «Мидстрим Групп» Дмитрия Стрежнева, еще 50% — у ООО «ЛК «Мегаполис» Леонида Бондаренко, бенефициара «Питеравто» и единоличного владельца перевозчика ООО «Вест-Сервис».

«Экономическая реальность делает потенциальным победителем упомянутых конкурсов практически одну-единственную компанию, на которую опирается транспортная система города,— согласен с коллегой управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— Стоимость за один автобус в размере 19–20 млн рублей можно было бы счесть завышенной, вспоминая, как город закупал низкопольные модели за 22 млн за штуку, но нужно принимать во внимание санкции: комплектующие для такого числа техники нужно будет заказывать, вероятно, в Китае, а не в Европе».

315 новых автобусов — это огромная закупка, к которой нельзя быть всегда готовым, продолжает господин Жарский. «Наверняка публикации аукционов предшествовали консультации с крупнейшими подрядчиками, это нормально»,— отмечает представитель экспертной группы Veta. В «Волгабас Групп» не прокомментировали заинтересованность производителя в объявленных «Пассажиравтотрансом» конкурсах.

По мнению господина Жарского, город идет экстенсивным путем, развивая автобусную сеть, а не метро, например, потому что в последний год как никогда стала важна экономия в бюджетах всех уровней: «Конечно, хотелось бы видеть на улицах Петербурга и Москвы исключительно электробусы, но экономическая реальность выглядит иначе, в том числе из-за изменений привычек горожан во время пандемии. Люди меньше пользуются общественным транспортом, а значит, падает его рентабельность, и без того отрицательная. Городу проще компенсировать стоимость проезда на обычном дизеле, чем на высокотехнологичном электробусе».

Александра Тен