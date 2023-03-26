В Москве обстреляли машину певицы Наталии Власовой

Певица Наталия Власова обратилась в полицию после того, как вернулась в Москву с сольного концерта в Иваново и обнаружила, что ее машина обстреляна в пяти местах. Об этом телеканалу РЕН сообщил PR-менеджер певицы Андрей Карпов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталия Власова

Фото: Антон Денисов / РИА НОВОСТИ Наталия Власова

Фото: Антон Денисов / РИА НОВОСТИ

«Наталия сразу же обратилась в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств происшествия. Личность злоумышленника и мотив сейчас выясняются»,— сказал господин Карпов.

Телеканал опубликовал фотографию, на которой видно пулевое отверстие на крыле автомобиля. Наталии Власовой — 44 года. Она — обладательница премии «Золотой граммофон» за песню «Я у твоих ног», лауреат премии RU TV.