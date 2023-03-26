Депутат заксобрания вышел из проекта строительства бизнес-центра

Депутат заксобрания Геннадий Шилов официально вышел из состава учредителей ООО «Капитель», владеющим участком на ул. Екатерининской, 72 (рядом с ТЮЗом). Долю господина Шилова выкупил гендиректор «Капители» Дмитрий Бурди. Это следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Ранее парламентарий сообщил «Ъ-Прикамье», что проект принес ему одни убытки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2008 году ООО «Капитель» получило разрешение на возведение 12-этажного торгово-офисного здания на ул. Екатерининской, 72, но к строительству не приступило. В 2016 году компания предложила увеличить высоту объекта до 95 м (25 этажей). Городские власти сначала согласовали снятие лимитов по высоте, но прежние краевые власти заблокировали реализацию проекта.

Летом 2021 года минстрой предписал департаменту отозвать у «Капители» разрешение на строительство здания из-за нарушений законодательства. Предписание не выполнили. Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия в суде потребовала от департамента градостроительства и архитектуры, выдавшего разрешение, отозвать документ. Арбитраж оставил это заявление без рассмотрения. В настоящий момент аналогичный иск рассматривается в Ленинском райсуде.