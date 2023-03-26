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Коммерсантъ FM
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Премьер Белоруссии Головченко выступил за равные с Россией условия грузоперевозок

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что его страна выступает за создание равных с Россией условий в сфере грузоперевозок. Этот вопрос обсудят 27 марта в Москве на заседании Совета министров Союзного государства.

Роман Головченко

Роман Головченко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Роман Головченко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Целый ряд важных вопросов для белорусских субъектов хозяйствования будет вынесен на эту встречу. Это и сотрудничество в области транспорта. Мы должны и будем добиваться равных условий в области грузоперевозок. Я имею в виду решение вопроса о доступе к каботажным перевозкам»,— сказал премьер-министр Белоруссии (цитата по ТАСС).

Белоруссия рассчитывает на снятие Россией запрета на каботажные перевозки, поскольку это упростило бы работу белорусских грузоперевозчиков в условиях санкций. В 2020 году Госдума приняла первом чтении приняли законопроект, разрешающий перевозчикам из ЕАЭС выполнять каботаж на территории России. Однако после этого законопроект не рассматривался.

Анастасия Ларина

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