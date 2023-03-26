Бывший директор КРП вышел из банкротства, не рассчитавшись с кредиторами

Арбитражный суд Пермского края завершил процедуру реализации имущества в отношении бывшего директора ОАО «Камское речное пароходство» (КРП, 100% в собственности Михаила Антонова, председателя совета директоров) Валерия Незнакина и освободил его от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Соответствующее определение размещено в картотеке суда.

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Как следует из документа, общая сумма требований к господину Незнакину составляла 5,2 млн руб. Погашение долгов не производилось в виду отсутствия у должника денежных средств. Текущие платежи, в том числе вознаграждение финансового управляющего за процедуру реализации имущества, было возмещено основным кредитором Валерия Незнакина — ООО «Транспортное агентство “Кама”» (обязательства господина Незнакина перед ним составляют 4,2 млн руб.). ТА «Кама» возражало против завершения процедуры реализации имущества, однако суд принял сторону финуправляющего, настаивавшего на том, все мероприятия процедуры, предусмотренные законом «О банкротстве», завершены.

Валерий Незнакин работал в КРП с 2004 года. Он возглавлял головную компанию ОАО «СК “КРП”» речного холдинга и еще несколько входящих в него юрлиц. На посту директора КРП господин Незнакин в первую очередь отстаивал интересы мажоритарного акционера пароходства — господина Антонова.

Банкротом господин Незнакин был признан в конце 2020 года. Заявление о признании его несостоятельным подал конкурсный управляющий одной из ранее возглавляемых им компаний — ООО «Камский скоростной флот» (в августе 2021 года прекратило деятельность).