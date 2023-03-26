«Нужна новая кровь»

Минкультуры ждет увеличения посещаемости музеев от новых руководителей, об этом агентству «Интерфакс» сообщила представитель ведомства Елена Харламова. Ранее состоялись несколько новых назначений. Так, Политехнический музей возглавил помощник президента Курчатовского института Дмитрий Кожанов. Он пришел на место Елены Прониной, которая, в свою очередь, стала директором Третьяковской галереи. Этот пост еще в феврале 2023-го в связи с истечением контракта покинула Зельфира Трегулова. Перемены произошли и в ГМИИ им. Пушкина, которым 10 лет руководила Марина Лошак. Им теперь управляет Елизавета Лихачева, возглавлявшая Музей архитектуры им. Щусева. Все эти перестановки можно назвать вполне ожидаемыми, отмечает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич. Посещаемость выставок, по его мнению, была достаточно высокой и при прежних руководителях музеев, а решать новым директорам придется другие задачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Изначально это связано с истечением контрактов и у директора Третьяковки Зельфиры Трегуловой, и у директора ГМИИ им. Пушкина Марины Лошак. Это можно было предположить, поскольку и та, и другая провели на своем посту по десять лет. Я помню, как в приватном разговоре одна из директрис говорила мне: «Вы понимаете, к сожалению, нас поздно назначили». Тем не менее за эти годы многое удалось кардинально изменить, в частности, посещаемость и одного, и другого музея сильно повысилась.

Обе дамы вели огромную работу по строительству, работы пока не завершена, но, думаю, это действительно важная часть работы и одного, и другого музея. Я вообще считаю, что основная деятельность руководителей обоих московских галерей в ближайшее время будет заключаться в том, чтобы закончить наконец строительство.

В случае Политехнического музея, мне кажется, это тоже скорее хозяйственное назначение. Все же Дмитрий Кожанов пришел на эту должность из научной среды. Что касается какой-то тенденции, то я не вижу ее здесь, действительно истекали контракты, так случилось. Не думаю, что было целесообразным продлевать их еще на пять лет, нужна новая кровь.

Если говорить про Русский музей, то Владимир Гусев руководил им четверть века. И, надо сказать, что его правление ничем особенным не запомнилось: выставок-блокбастеров музей не делал, поэтому, может быть, и здесь тоже новая кровь нужна. Ходят слухи, что на эту должность прочат директора заместителя министра культуры Аллу Манилову.

Что ожидает музеи, будет ли тот самый рост посетителей, который планирует Министерство культуры? Я не думаю, что здесь возможно что-то кардинально изменить. В рамках переориентации туризма на внутренние направления и так посещаемость постоянно увеличивается, в общем, никаких особых усилий прикладывать для этого не надо.

Что касается международного сотрудничества, то нынешние руководители музеев менее связаны с зарубежным профессиональным сообществом, и в данном случае для нас это не особенно, наверное, важно, поскольку перспективы такой работы пока неясны и ориентироваться нужно на внутренние проекты.

Строительство нового корпуса Третьяковки на Кадашевской набережной близится к завершению, пишет «Российская газета». Для ускорения работ правительство выделило из резервного фонда 2,5 млрд руб. Стоимость реконструкции Политехнического музея оценивается в 18 млрд руб. При этом работы ведутся уже 10 лет.

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