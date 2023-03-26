Синоптики предупредили о дождях с мокрыми снегом, грозах и тумане в Краснодарском крае

В Краснодарском крае 27 марта возможен дождь, ночью и утром в горах – с мокрым снегом. Об этом говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дождь с мокрым снегом. Жанровая фотография

Фото: Pixabay Дождь с мокрым снегом. Жанровая фотография

Фото: Pixabay

Утром и днем в отдельных районах Кубани также возможен сильный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Прогнозируется юго-западный ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5–10 градусов, на Азовском побережье местами 2–7 градусов; днем 12–17 градусов; в горах ночью +3…-2 градуса, днем 6–11 градусов.

На Черноморском побережье также ожидается переменная облачность, местами дождь. Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами порывы ночью 12-14 м/с, днем 15- 17 м/с. Температура воздуха ночью 5–10 градусов, днем 9–14 градусов.

Александр Орлов

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