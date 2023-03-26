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Налоговые отчисления казино в Краснодарском крае снизились на 7%

По данным на 1 марта, игорные заведения Краснодарского края перечислили в бюджет региона 65,9 млн руб. в виде налогов. Это на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных регионального минфина.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

За первые два месяца 2022 года налоговые отчисления казино Кубани составляли 71,9 млн руб. Правда, утвержденные бюджетные назначения на 2023 года также оказались ниже – 471,6 против 474,6 млн руб. годом ранее.

По итогам 2022 года представители игорного бизнеса Краснодарского края перечислили в бюджет региона 408,9 млн руб. в виде налогов – на 8,5% меньше, чем годом ранее (446,7 млн руб.).

Александр Орлов

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