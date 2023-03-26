«Фобос»: в Москве 26 марта ожидается рекордное за 75 лет количество осадков

Североатлантический циклон принесет в Центральную Россию сегодня, 26 марта, 25–50% осадков от всей месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, воскресенье может стать самым дождливым днем за последние 75 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Воскресенье в Центральной России будет самым дождливым в метеоистории 26 марта. Виной тому станет североатлантический циклон, который обрушит на столичной регион от 10 до 19 миллиметров осадков, или 1–2 ведра дождевой воды на метр квадратный. Особенно будет лить как из ведра с 12 до 15 часов»,— рассказал господин Тишковец (цитата по «РИА Новости»).

Евгений Тишковец отметил, что за всю историю существования главной московской метеостанции ВДНХ, с 1948 года, так дождливо 26 марта было только однажды — в 1951-м. Тогда на столичный регион пролилось 11,8 мм осадков. Специалист «Фобоса» рассказал, что вынос воздушных масс происходит с юго-запада, где за минувшие сутки местами выпало до 3/4 от положенного для марта лимита осадков.

По данным Гидрометцентра, сегодня, 26 марта, в Москве будет 8–10°C облачно и дождь. Вчера, 25 марта, на территории столицы и Подмосковья был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана.