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СК возбудил дело по факту гибели четырех подростков и взрослого в ДТП под Троицком

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек в дорожной аварии в Троицком районе. Среди погибших четверо несовершеннолетних, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщал «Ъ-Южный Урал», авария произошла ночью 26 марта. Следствие и полиция уточняют, что ДТП случилось на 117 км автодороги Троицк – Челябинск 22-летняя автомобилистка за рулем ВАЗ-21102 выехала на встречную полосу движения и столкнулась с большегрузом с полуприцепом Iveco. В результате аварии погибли водитель и четыре несовершеннолетних пассажира легковушки: два мальчика и две девочки в возрасте 13-15 лет.

По предварительным данным ГУ МВД России по региону, компания ехала из поселка Ясные Поляны в поселок Карсы Троицкого района. Водитель ВАЗ имеет стаж вождения с 2019 года, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекалась.

Расследование уголовного дела контролирует руководитель следственного управления СК РФ по региону.

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