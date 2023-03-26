Больше 1,7 тысячи домов и школа остались без холодной воды в Камбарке из-за коммунальной аварии

В Камбарке из-за коммунальной аварии без холодного водоснабжения остались 1 702 дома, среди которых 14 многоквартирных, а также три детских сада, школа и две котельные. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, причиной стало повреждение трубопровода диаметром 100 мм в колодце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В настоящее время на месте работает аварийная бригада. К ликвидации аварии привлекли восемь человек и три единицы техники.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии сообщили, что авария была устранена в 12:00.