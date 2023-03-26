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Коммерсантъ FM
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В аварии с грузовиком под Челябинском погибли четверо подростков

При столкновении грузовика и легковушки на трассе в Троицком муниципальном районе Челябинской области погибли пять человек, в том числе четверо подростков в возрасте от 13 до 15 лет, а также девушка-водитель 22 лет. Все погибшие ехали в легковушке. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления МВД.

«Автоавария с пятью погибшими, среди которых четверо несовершеннолетних, произошла на территории Троицкого района Челябинской области... В результате дорожно-транспортного происшествия управлявшая легковым транспортным средством девушка 2001 года рождения и все находившиеся в салоне авто пассажиры — двое юношей и две девочки-подростка в возрасте от 13 до 15 лет погибли»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Авария произошла ночью на 117-м километре автодороги Челябинск—Троицк. Водитель легкового автомобиля «ВАЗ-21102» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом с полуприцепом Iveco.

Компания в автомобиле «ВАЗ» ехала из поселка Ясные Поляны в поселок Карсы Троицкого района. Девушка за рулем имела стаж вождения с 2019 года, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекалась. Причины аварии устанавливаются.

Анастасия Ларина

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