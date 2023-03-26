В Челябинской области пять человек погибли в дорожной аварии

На трассе в Троицком районе Челябинской области при столкновении двух автомобилей погибли пять человек, сообщается в telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 26 марта. Произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира легковушки.

Сотрудники Троицкого пожарно-спасательного гарнизона совместно со специалистами Поисково-спасательной службы Челябинской области деблокировали погибших из легкового автомобиля. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.