Двое молодых людей пострадали в ДТП с КАМАЗом на улице 10 лет Октября в Ижевске

25 марта около 22:45 в столице Удмуртии напротив дома №48 по улице 10 лет Октября произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, молодой человек 2003 года рождения, находившийся за рулем ВАЗ 2113, столкнулся с «КАМАЗ». Грузовиком управлял мужчина 1990 года рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля, а также его пассажирка 2005 года рождения получили травмы. Пострадавшие находятся в больнице.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшествия.