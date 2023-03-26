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Двое молодых людей пострадали в ДТП с КАМАЗом на улице 10 лет Октября в Ижевске

25 марта около 22:45 в столице Удмуртии напротив дома №48 по улице 10 лет Октября произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, молодой человек 2003 года рождения, находившийся за рулем ВАЗ 2113, столкнулся с «КАМАЗ». Грузовиком управлял мужчина 1990 года рождения.

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Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля, а также его пассажирка 2005 года рождения получили травмы. Пострадавшие находятся в больнице.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшествия.

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