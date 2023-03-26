«В случае неумышленной ошибки работника фирма не должна “попадать” на крупный штраф»

Российский Минфин вынес на общественное обсуждение законопроект о введении административной ответственности за нарушение антисанкционных запретов, которые приняты в связи с недружественными действиями Запада. Ведомство предлагает установить кратные штрафы для субъектов предпринимательской деятельности от 20 до 40% от суммы совершенной либо планировавшейся к совершению запрещенной сделки. Законопроект комментирует сопредседатель кубанского отделения «Опоры России», эксперт комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Мурат Дударев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурат Дударев

Фото: предоставлено автором Мурат Дударев

Фото: предоставлено автором

«Отстаивать интересы РФ, конечно, нужно. Правильно написал Минфин, что закон должен защищать финансовую стабильность в стране. Но есть и моменты, которые смущают.

Основное – это установление ответственности одновременно и для юридических, и для должностных лиц. Фактически это узаконивает двойную ответственность за одно и то же правонарушение, игнорируется принцип вины конкретного субъекта. Тут есть и процессуальные проблемы. При обжаловании по сути одного и того же действия (решения о наложении штрафа и на юридическое, и на должностное лицо) жалобы от компании, и от должностного лица должны рассматривать различные суды: арбитражные и общей юрисдикции. И неоднократно возникали ситуации принятия ими противоположных решений по одним и тем же обстоятельствам.

Разница на порядки в размерах штрафов между ответственностью юридических и должностных лиц (как в данном случае, когда максимальный размер штрафа для должностных лиц предлагается ограничить 30 тыс. руб.) и свободное усмотрение тех, кто привлекает к административной ответственности, порождают коррупционную составляющую. Проще говоря, у контролеров появляется возможность за вознаграждение отказываться от привлечения к ответственности юридического лица, ограничившись привлечением должностного.

Но даже при отсутствии коррупционных отношений контролер при наличии сомнений в обоснованности его действий нередко давит на предпринимателя, вынуждая его соглашаться с виной, чтобы ''обойтись малой кровью''. По сути все это делается для улучшения показателей работы чиновника.

Я считаю, что нужно в КоАП уточнить общие положения о критериях для принятия решения о надлежащем субъекте правонарушения (юрлицо, должностное лицо или оба одновременно). При этом данные правила должны быть уточнены в сторону смягчения и либерализации принципов назначения наказания.

В частности, мы в ''Опоре России'' предлагаем, дополнить КоАП положением, о том, что организация несет ответственность только в том случае, если невозможно установить вину конкретного должностного лица или работника. Кроме того, считаем, нужно исключить положение, в соответствии с которым назначение наказания физическому лицу не освобождает от административной ответственности юридическое.

В этом случае вполне конкретным образом будет процессуально урегулирован вопрос о разграничении ответственности, достигнуты задачи административной ответственности, соблюден принцип вины и наказан тот субъект, который, действительно, совершил проступок. А коллективное наказание должно быть мерой исключительной, в отсутствии вины конкретного человека.

В принципе, это системная проблема всего КоАП, но в данном случае она будет проявляться особенно болезненно, потому что законопроект Минфина также предусматривает ''оборотные'' штрафы, кратные размеру сделки, который может быть различным.

Что касается конкретно этого состава (нарушение антисанкционных ограничений), полагаю, что наказывать по нему нужно только при систематических нарушениях.

У меня есть существенные опасения в том, что правоприменительная практика по составу в том виде, который предложил Минфин, может складываться негативно. Например, если какая-то организация допустила это нарушение не по злому умыслу, его работники ошиблись, то юрлицо сразу будет привлечено к крупному штрафу, и фирма будет нести большие финансовые потери».

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