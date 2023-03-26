После «хлопков» в Липецке возбуждено уголовное дело

Поздно вечером 25 марта жители нескольких микрорайонов Липецка слышали «громкие хлопки», подтвердили в правительстве региона. По сообщению властей, сейчас причину происшествия в рамках уголовного дела устанавливают правоохранители. Сообщения в соцсетях о якобы взорвавшейся гранате пока официально не подтверждаются.

Источник шума в городе по информации, которая поступила в правоохранительные органы, находился рядом с домом №1/4 на улице 15 микрорайон. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Как уточнили в правительстве области, оперативные сотрудники опрашивают всех жителей соседних домов, эксперты осматривают место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.

«Просим жителей сохранять спокойствие, ситуация находится на контроле правоохранительных ведомств»,- заверили в облправительстве. Ранее липецкие СМИ сообщили, что около 22.00 у дома №1/4 с промежутком в несколько минут были слышны два громких звука, а один из них сопровождался вспышкой. При этом в соцсетях прозвучало предположение о разрыве светошумовой гранаты. Власти эту информацию не подтвердили, представители местных правоохранительных органов пока официальных комментариев не давали.

Владимир Зоркий