В Майкопе стартовали Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей

Во Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юношей, которые в субботу стартовали в Майкопе, примут участие более 250 российских спортсменов. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Состязания дзюдоистов на призы олимпийского чемпиона Арсена Галстяна проходят на базе спорткомплекса «Оштен». Сегодня состоялось их торжественное открытие.

Отмечается, что за награды в девяти весовых категориях будут бороться спортсмены из 15 регионов России, в том числе из Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев, Адыгеи, Крыма, Северной Осетии, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Белгородской и Ростовской областей.

Михаил Волкодав

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