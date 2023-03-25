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Челябинского адвоката арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу адвокату Олегу Косенко, обвиняемому в мошенничестве. Он будет находиться в следственном изоляторе два месяца. Решение принято сегодня, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Сотрудники ФСБ задержали Олега Костенко, который был адвокатом одного из фигурантов дела о взятках в региональном отделении Пенсионного фонда, накануне. По данным СМИ, юриста подозревают в том, что он пообещал заместителю руководителя ПФР Александру Орехову за вознаграждение решить вопрос о назначении наказания, не связанного с лишением свободы. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2022 года Центральный районный суд Челябинска приговорил Орехова к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрфом 2,7 млн руб.

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