«Сегодня механизмы защиты педагога от унижения — не эффективны»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в марте внес в палату парламента законопроект о защите чести и достоинства педагогических работников, предполагающий недопустимость дискриминации в этой сфере. О необходимости принятия данного законопроекта «Ъ-Кубань» рассказал председатель Краснодарской краевой организации Общероссийского профсоюза образования Сергей Даниленко.



Сергей Даниленко

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«Данным законопроектом предложено закрепить принцип защиты чести и достоинства педагогического работника как дополнительную гарантию правового статуса учителя. В целом идея хорошая и профсоюз неоднократно поднимал этот вопрос, поскольку существующий механизм защиты чести и достоинства педагога от унижения, в том числе со стороны СМИ, в настоящее время не является достаточно эффективным.

Достоинство личности охраняется государством, при этом общий порядок защиты чести и достоинства в Российской Федерации осуществляется как в гражданско-правовом, так и в уголовно-правовом порядке. Этический облик педагогического работника непосредственно связан с его профессиональной деятельностью и должен находиться под особой, я бы сказал — специальной, защитой государства. Поскольку именно на государство возложена обязанность по обеспечению недопустимости дискриминации в сфере образования.

Принимая во внимание особый статус педагогического работника, закрепление данного принципа должен сопровождать комплексный подход по установлению ответственности участников образовательного процесса, который предполагает внесение изменений не только в Федеральный закон ''Об образовании'', но и в Кодекс РФ об административных правонарушениях, а также Уголовный кодекс РФ.

Таким образом, наряду с принятием предлагаемого законопроекта необходимо ввести институт специальной ответственности всех участников образовательных отношений. Также предусмотреть механизм реализации этой ответственности в отношении обучающихся, родителей или законных представителей несовершеннолетних учащихся за проявление неуважительного отношения к педагогическим работникам, выражающееся в форме оскорбления и насильственных действий».

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