Пермякам предложат прямые полеты в Египет с остановкой в Турции

Чартерный авиаперевозчик Southwind (Турция) планирует с 29 апреля запустить рейсы в Шарм-Эль-Шейх (Египет), сообщает телеканал ВЕТТА. Источник «Ъ-Прикамье» среди пермских туроператоров подтвердил данную информацию. В расписании Большого Савино рейсы пока не значатся, на туристических агрегаторах продажи туров еще не начались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Особенность данного чартера состоит в том, что воздушное судно будет делать 45-минутную остановку в аэропорту Антальи (Турция), пассажиры при этом будут оставаться на борту.

Чартерные рейсы из Перми в Египет в декабре 2022 года прекратились в декабре 2022 года – из-за запрета Иордании на пролет российских самолетов над ее территорией.